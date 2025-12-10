Силы ПВО сбили второй летевший на Москву беспилотник

В период с 12:00 до 15:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 БПЛА над регионами России. Над территорией Брянской области уничтожили 16 дронов. Четыре единицы перехватили над Калужской областью, а еще одну – над Московским регионом.