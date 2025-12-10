Силы ПВО сбили второй летевший на Москву беспилотник
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили второй беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.
В 23:41 мск Собянин также сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего в сторону Москвы.
10 декабря Росавиация ограничила работу московских аэропортов «Внуково» и «Шереметьево». Представитель ведомства Артем Кореняко уточнил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В период с 12:00 до 15:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 БПЛА над регионами России. Над территорией Брянской области уничтожили 16 дронов. Четыре единицы перехватили над Калужской областью, а еще одну – над Московским регионом.