Политика

Силы ПВО сбили второй летевший на Москву беспилотник

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили второй беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.

В 23:41 мск Собянин также сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего в сторону Москвы. 

10 декабря Росавиация ограничила работу московских аэропортов «Внуково» и «Шереметьево». Представитель ведомства Артем Кореняко уточнил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В период с 12:00 до 15:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 БПЛА над регионами России. Над территорией Брянской области уничтожили 16 дронов. Четыре единицы перехватили над Калужской областью, а еще одну – над Московским регионом.

