Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву БПЛА
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник, летевший на Москву. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
10 декабря Росавиация ограничила работу московского аэропорта «Внуково». Представитель ведомства Артем Кореняко уточнил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В период с 12:00 до 15:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 БПЛА над регионами России. Над территорией Брянской области уничтожили 16 дронов. Четыре единицы перехватили над Калужской областью, а еще одну – над Московским регионом.
Минобороны сообщало, что в период с 7:00 до 9:00 мск средства ПВО сбили 12 БПЛА. По пять воздушных целей военные перехватили и нейтрализовали в небе над Брянской областью и над Московским регионом. Еще два БПЛА было сбито над Калужской областью.