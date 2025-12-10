Газета
Средства ПВО сбили 21 украинский беспилотник

Ведомости

В период с 12:00 до 15:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Над территорией Брянской области уничтожили 16 дронов. Четыре единицы перехватили над Калужской областью, а еще одну – над Московским регионом.

Оборонное ведомство сообщало, что в период с 7:00 до 9:00 мск средства ПВО сбили 12 БПЛА. По пять воздушных целей военные перехватили и нейтрализовали в небе над Брянской областью и над Московским регионом. Еще два БПЛА было сбито над Калужской областью.

Позже, с 9:00 до 12:00 мск, ПВО уничтожили еще шесть беспилотников. Две единицы были сбиты над территорией Брянской области. Над Курской, Белгородской, Калужской областями и Крымом уничтожено по одному беспилотнику.

