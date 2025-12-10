Средства ПВО сбили шесть украинских дронов за три часа
В период с 9:00 до 12:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть украинских БПЛА самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
Две единицы были сбиты над территорией Брянской области. Над Курской, Белгородской, Калужской областями и Крымом уничтожено по одному беспилотнику.
Оборонное ведомство сообщало, что в период с 7:00 до 9:00 мск средства ПВО сбили 12 дронов. По пять воздушных целей военные перехватили и нейтрализовали в небе над Брянской областью и над Московским регионом. Еще два БПЛА было сбито над Калужской областью.
В ночь на 10 декабря в России было сбито 20 беспилотников ВСУ. Из них 16 единиц военные ликвидировали в Брянской области. Атаки также пришлись на территории Калужской, Белгородской и Московской областей.