Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта «Внуково»
Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту «Внуково». Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В период с 12:00 до 15:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 БПЛА над регионами России. Над территорией Брянской области уничтожили 16 дронов. Четыре единицы перехватили над Калужской областью, а еще одну – над Московским регионом.
Минобороны сообщало, что в период с 7:00 до 9:00 мск средства ПВО сбили 12 БПЛА. По пять воздушных целей военные перехватили и нейтрализовали в небе над Брянской областью и над Московским регионом. Еще два БПЛА было сбито над Калужской областью.