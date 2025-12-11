Газета
Политика

Трамп заявил о необходимости продажи CNN

Ведомости

Американский телеканал CNN следует продать в рамках возможного слияния ее материнской компании Warner Bros. Discovery с Netflix. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе круглого стола с руководителями предприятий в Белом доме.

«Я думаю, что CNN следует продать, потому что, на мой взгляд, люди, которые сейчас управляют CNN, либо коррумпированы, либо некомпетентны», – сказал он (цитата по NBC News).

NBC News отмечает, что в сделку с Netflix не будут включены кабельные каналы, принадлежащие Warner Bros. Discovery, такие как CNN и TNT. Трамп при этом считает, что CNN следует продать «вместе со всем остальным».

5 декабря стало известно, что Warner Bros. американский стриминговый сервис Netflix купит холдинг Warner Bros. Discovery (владеет телесетью HBO и каналом CNN) за $82,7 млрд. Соглашение единогласно одобрили советы директоров Netflix и Warner Bros., сделка будет закрыта после того, как холдинг завершит процесс разделения.

Кроме того, для закрытия сделки необходимы разрешения регуляторов и одобрение акционеров холдинга. Ожидается, что она будет завершена через 12–18 месяцев.

