Карлсон назвал Россию наиболее выгодным для США союзником

Россия могла бы стать наиболее выгодным для Соединенных Штатов их близким союзником, заявил американский журналист Такер Карлсон. Видеозапись выступления он опубликовал в соцсети X.

«Если смотреть исключительно через призму того, что хорошо для Соединенных Штатов с учетом America First, то наиболее очевидным вариантом стала бы Россия. Потому что это самая большая страна в мире, у нее огромные запасы полезных ископаемых, энергии, нефти, газа, золота», – отметил журналист.

Он также подчеркнул, что еще одним достоинством Москвы можно считать мощную армию, которая стала «самой большой на Европейском континенте» на сегодняшний день. По словам Карлсона, в случае необходимости для Вашингтона партнера, который помог бы стране в ходе конфликта или предоставил бы место для размещения авиабаз, Россия была бы самым удачным вариантом.

11 декабря The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских официальных лиц писала, что администрация президента США Дональда Трампа в последние недели передала европейцам ряд документов, в которых излагается американское видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику. По данным издания, инициативы «вызвали ожесточенные споры за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе».

