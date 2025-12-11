Газета
Главная / Политика /

WSJ: США передали Европе предложения по возвращению РФ в мировую экономику

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа в последние недели передала европейцам ряд документов, в которых излагается американское видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских официальных лиц.

По данным издания, инициативы «вызвали ожесточенные споры за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе». По словам источников газеты, документы содержат подробные планы американских финансовых и других компаний использовать примерно $200 млрд замороженных российских активов для проектов на Украине. Речь в том числе о строительстве нового крупного центра обработки данных, который будет работать на энергии атомной электростанции, в настоящее время контролируемой российскими войсками.

В еще одном документе представлен общий план США по выводу российской экономики из кризиса. Он подразумевает инвестиции американских компаний в стратегические сектора, от добычи редкоземельных элементов до бурения нефтяных скважин в Арктике, а также помощь в восстановлении потоков российских энергоносителей в Западную Европу и остальной мир.

Axios: Украина направила США обновленный ответ на мирный план

Политика / Международные новости

Часть чиновников в Европе заявили, что не уверены, стоит ли воспринимать некоторые американские инициативы всерьез.

В конце ноября Белый дом представил проект мирного плана из 28 пунктов. Документ предусматривал в том числе передачу РФ определенных территорий, гарантии безопасности для Украины, снятие санкций с Москвы. Позже Трамп сообщил, что план был сокращен до 22 пунктов. Киев считает вопрос передачи России территорий наиболее сложным. Другой трудностью украинская сторона назвала гарантии безопасности и сокращение численности ВСУ.

9 декабря Financial Times со ссылкой на источники писала, что Трамп ожидает достижения договоренностей по российско-украинскому конфликту к Рождеству.

