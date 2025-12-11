WSJ: США передали Европе предложения по возвращению РФ в мировую экономику

По данным издания, инициативы «вызвали ожесточенные споры за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе». По словам источников газеты, документы содержат подробные планы американских финансовых и других компаний использовать примерно $200 млрд замороженных российских активов для проектов на Украине. Речь в том числе о строительстве нового крупного центра обработки данных, который будет работать на энергии атомной электростанции, в настоящее время контролируемой российскими войсками.