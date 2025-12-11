Axios: Украина направила США обновленный ответ на мирный план
Украинская сторона передала США свой обновленный ответ на мирный план по урегулированию конфликта с Россией. Об этом сообщает корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X.
10 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящих переговорах с США по мирному договору. Стороны обсудят документ, который детализирует процесс восстановления Украины после завершения конфликта. Параллельно продолжится работа над 20-ю пунктами договора.
9 декабря Axios со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон оказывает давление на украинского лидера, чтобы он согласился на условия американского мирного плана. В частности, речь идет о территориальных уступках.