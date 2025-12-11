Газета
В конгрессе Гондураса не признали итоги выборов президента

Ведомости

Представители постоянной избирательной комиссии конгресса Гондураса не признали итогов выборов президента страны 30 ноября, передает Reuters.

Комиссия осудила «вмешательство» президента США Дональда Трампа в избирательный процесс. 

«Мы осуждаем существование продолжающегося избирательного переворота. Мы категорически осуждаем вмешательство президента Соединенных Штатов Дональда Трампа», – говорится в заявлении.

Reuters указывает, что результаты выборов должны быть подтверждены двумя из трех членов Национального избирательного совета. Юрист и политический аналитик Генри Салинаса заявил, что конгресс Гондураса вмешается только в том случае, если большинство членов избирательного совета откажутся подтвердить результаты до 30 декабря.

Трамп пригрозил Гондурасу «адской расплатой» при подтасовке итогов выборов

Политика / Международные новости

2 декабря кандидат на пост президента Гондураса от правящей партии Libre Рикси Монкада заявила о фальсификации части итоговых протоколов на выборах главы государства. По ее словам, избирательный процесс подвергся воздействию со стороны как внутренних, так и внешних сил, а итоги голосования должны быть пересмотрены.

Президент США Дональд Трамп в тот же день пригрозил Гондурасу «адской расплатой» при подтасовке итогов выборов. 

По итогам подсчета 98% голосов кандидат от Национальной партии Гондураса Насри Асфура, которого поддержал Трамп, набрал 40,53%. Кандидат от Либеральной партии Сальвадор Насралла набрал 39,21%. Разница составила чуть более 42 000 голосов в пользу Асфура. 

