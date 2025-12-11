В конгрессе Гондураса не признали итоги выборов президента
Представители постоянной избирательной комиссии конгресса Гондураса не признали итогов выборов президента страны 30 ноября, передает Reuters.
Комиссия осудила «вмешательство» президента США Дональда Трампа в избирательный процесс.
«Мы осуждаем существование продолжающегося избирательного переворота. Мы категорически осуждаем вмешательство президента Соединенных Штатов Дональда Трампа», – говорится в заявлении.
Reuters указывает, что результаты выборов должны быть подтверждены двумя из трех членов Национального избирательного совета. Юрист и политический аналитик Генри Салинаса заявил, что конгресс Гондураса вмешается только в том случае, если большинство членов избирательного совета откажутся подтвердить результаты до 30 декабря.
2 декабря кандидат на пост президента Гондураса от правящей партии Libre Рикси Монкада заявила о фальсификации части итоговых протоколов на выборах главы государства. По ее словам, избирательный процесс подвергся воздействию со стороны как внутренних, так и внешних сил, а итоги голосования должны быть пересмотрены.
Президент США Дональд Трамп в тот же день пригрозил Гондурасу «адской расплатой» при подтасовке итогов выборов.
По итогам подсчета 98% голосов кандидат от Национальной партии Гондураса Насри Асфура, которого поддержал Трамп, набрал 40,53%. Кандидат от Либеральной партии Сальвадор Насралла набрал 39,21%. Разница составила чуть более 42 000 голосов в пользу Асфура.