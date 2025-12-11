В конгрессе Гондураса не признали итоги выборов президента

2 декабря кандидат на пост президента Гондураса от правящей партии Libre Рикси Монкада заявила о фальсификации части итоговых протоколов на выборах главы государства. По ее словам, избирательный процесс подвергся воздействию со стороны как внутренних, так и внешних сил, а итоги голосования должны быть пересмотрены.