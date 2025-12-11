Газета
Пашинян заявил, что выход Армении из ЕАЭС не является самоцелью

Ведомости

Для Армении не является самоцелью выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но членство в Евросоюзе – это самоцель, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в беседе с журналистами.

«С одной стороны выход Армении из ЕАЭС не является самоцелью, но с другой стороны членство Армении в ЕС – самоцель. <…> Мы понимаем, что невозможно одновременное членство в ЕС и в Евразийском экономическом союзе. Мы понимаем, что есть какая-то точка, когда нужно будет принять решение», – сказал он (цитата по ТАСС).

Премьер Армении подчеркнул, что эта точка еще не наступила, у страны пока нет необходимости принимать указанное решение. Армения, по его словам, решит этот вопрос, исходя из своих интересов.

27 ноября президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Армения считает себя частью Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но воздерживается от участия в ее мероприятиях. При этом он подчеркнул, что Россия находится в контакте с Арменией по линии ОДКБ, республика поддерживает все решения организации.

