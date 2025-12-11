В штате Вашингтон могут эвакуировать до 100 000 жителей из-за угрозы наводнений
Власти штата Вашингтон (США) предупредили, что из-за надвигающихся наводнений приказ об эвакуации могут получить до 100 000 жителей. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на губернатора штата Боба Фергюсона.
Осадки на северо-западе Тихоокеанского региона привели к рекордному подъему уровня воды в нескольких реках, включая Скагит к северу от Сиэтла. В Маунт-Верноне власти распорядились о немедленной эвакуации жителей, проживающих в пойме реки. Губернатор Вашингтона сообщил, что уровни рек могут достичь исторических максимумов уже к утру 11 декабря и удерживаться до утра 12 декабря.
Национальная служба прогнозирования погоды подтвердила прогнозы о 18 сильных и 15 умеренных наводнениях по всему штату. В районах рек Скагит и Снохомиш действует предупреждение о возможном «катастрофическом наводнении», а также сохраняется риск опасных оползней.
Генерал-адъютант Национальной гвардии Вашингтона Гент Уэлш сообщил, что сотни военнослужащих направляются на помощь местным жителям.
Ранее Bloomberg писал, что Фергюсон также призвал президента США Дональда Трампа ввести ЧП на федеральном уровне, чтобы привлечь в регион необходимые средства для помощи населению.