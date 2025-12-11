В штате Вашингтон могут эвакуировать до 100 000 жителей из-за угрозы наводнений

Осадки на северо-западе Тихоокеанского региона привели к рекордному подъему уровня воды в нескольких реках, включая Скагит к северу от Сиэтла. В Маунт-Верноне власти распорядились о немедленной эвакуации жителей, проживающих в пойме реки. Губернатор Вашингтона сообщил, что уровни рек могут достичь исторических максимумов уже к утру 11 декабря и удерживаться до утра 12 декабря.