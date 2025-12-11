Газета
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили еще три украинских беспилотника на подлете к Москве

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три украинских дрона, которые летели в направлении Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он написал об отражении атак в 10:19 мск. По словам Собянина, экстренные службы работают на месте падения обломков. О последствиях ударов столичный мэр не сообщал.

Росавиация после отмены ограничений в московских аэропортах утром 11 декабря вновь ввела такие меры во «Внуково» и «Домодедово» на фоне продолжающихся атак. В 10:28 мск в первой из авиагаваней их действие прекратилось.

В ночь на 11 декабря системы ПВО уничтожили 287 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами, в том числе 40 из них были уничтожены в Московской области, а 32 летели в направлении столицы.

