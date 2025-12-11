Лавров: конфликт на Украине используется для сокрытия других проблем
Острая тематика украинского конфликта используется для того, чтобы отвлечь внимание от других международных проблем, заявил глава МИД России Сергей Лавров на посольском круглом столе в Москве.
«...используют остроту вот этой полемики вокруг Украины, в том числе на международных форумах, для того, чтобы отвлечь внимание от других, не менее, может быть, и более судьбоносных проблем мирового сообщества, имею в виду в том числе, конечно же, и палестинскую проблему», – заявил он.
Министр также отметил, что Россия приветствовала действия президента США Дональда Трампа в рамках палестинского урегулирования. Он обратил внимание на то, что по первоначальным итогам его инициативы были освобождены заложники и возвращены тела.
В конце ноября постоянный представитель Москвы при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона ожидает от США разъяснений по поводу формирования «совета мира» и международных стабилизационных сил в секторе Газа. Он отметил, что РФ хочет убедиться, что деятельность сил стабилизации соответствует международной правовой базе, а также учитывает интересы как Палестины, так и Израиля.