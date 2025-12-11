Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров: Европе нужно прекращение огня на Украине для передышки

Ведомости

В европейских странах выступают за прекращение огня на Украине, рассматривая это как возможность сделать паузу и впоследствии продолжить конфликт. Такое заявление глава МИД России Сергей Лавров сделал на X посольском круглом столе в Москве.

«В Европе не упоминают о первопричинах и требуют только одно – немедленно прекратить боевые действия», – указал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что, по мнению Москвы, в Европе рассчитывают «выиграть время» и использовать паузу для дополнительной поддержки Киева оружием и финансами.

Глава МИД РФ также сослался на состоявшийся телефонный разговор президента США Дональда Трампа, лидера Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Фридриха Мерца. После беседы, подчеркнул Лавров, официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что четыре стороны обсуждали прекращение огня на Украине. «Больше Европу ничего не интересует», – пояснил глава российского МИДа.

Министр указал, что европейские государства сосредоточены исключительно на этом вопросе, тогда как Москва настаивает на пакете договоренностей о прочном и устойчивом мире с гарантиями безопасности для всех участников.

10 декабря корреспондент Axios Барак Равид сообщил в соцсети X, что Украина передала США обновленный ответ на американский мирный план по урегулированию конфликта. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о предстоящих переговорах с Вашингтоном по мирному соглашению. По словам Зеленского, обсуждаться будет документ, детализирующий процесс восстановления Украины после завершения конфликта, а работа над 20 пунктами договора продолжится параллельно.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь