Лавров: Европе нужно прекращение огня на Украине для передышки

10 декабря корреспондент Axios Барак Равид сообщил в соцсети X, что Украина передала США обновленный ответ на американский мирный план по урегулированию конфликта. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о предстоящих переговорах с Вашингтоном по мирному соглашению. По словам Зеленского, обсуждаться будет документ, детализирующий процесс восстановления Украины после завершения конфликта, а работа над 20 пунктами договора продолжится параллельно.