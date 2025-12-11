Лавров: Европе нужно прекращение огня на Украине для передышки
В европейских странах выступают за прекращение огня на Украине, рассматривая это как возможность сделать паузу и впоследствии продолжить конфликт. Такое заявление глава МИД России Сергей Лавров сделал на X посольском круглом столе в Москве.
«В Европе не упоминают о первопричинах и требуют только одно – немедленно прекратить боевые действия», – указал глава МИД РФ.
Лавров отметил, что, по мнению Москвы, в Европе рассчитывают «выиграть время» и использовать паузу для дополнительной поддержки Киева оружием и финансами.
Глава МИД РФ также сослался на состоявшийся телефонный разговор президента США Дональда Трампа, лидера Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Фридриха Мерца. После беседы, подчеркнул Лавров, официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что четыре стороны обсуждали прекращение огня на Украине. «Больше Европу ничего не интересует», – пояснил глава российского МИДа.
Министр указал, что европейские государства сосредоточены исключительно на этом вопросе, тогда как Москва настаивает на пакете договоренностей о прочном и устойчивом мире с гарантиями безопасности для всех участников.
10 декабря корреспондент Axios Барак Равид сообщил в соцсети X, что Украина передала США обновленный ответ на американский мирный план по урегулированию конфликта. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о предстоящих переговорах с Вашингтоном по мирному соглашению. По словам Зеленского, обсуждаться будет документ, детализирующий процесс восстановления Украины после завершения конфликта, а работа над 20 пунктами договора продолжится параллельно.