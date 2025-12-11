Российские военные взяли под контроль Лиман в Харьковской области
Российские военнослужащие взяли населенный пункт Лиман, сообщил Telegram-канал Министерства обороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Север» активными действиями завершили освобождение населенного пункта Лиман Харьковской области», – сказано в сообщении министерства.
9 декабря Вооруженные силы РФ (ВС РФ) установили контроль над селом Остаповское в Днепропетровской области.
В министерстве уточнили, что населенный пункт был освобожден благодаря действиям подразделений группировки войск «Восток».