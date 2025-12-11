Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Российские военные взяли под контроль Лиман в Харьковской области

Ведомости

Российские военнослужащие взяли населенный пункт Лиман, сообщил Telegram-канал Министерства обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» активными действиями завершили освобождение населенного пункта Лиман Харьковской области», – сказано в сообщении министерства.

9 декабря Вооруженные силы РФ (ВС РФ) установили контроль над селом Остаповское в Днепропетровской области.

В министерстве уточнили, что населенный пункт был освобожден благодаря действиям подразделений группировки войск «Восток».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте