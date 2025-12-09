Газета
ВС РФ взяли под контроль село Остаповское в Днепропетровской области

Ведомости

Российские военные установили контроль над селом Остаповское в Днепропетровской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что населенный пункт перешел под контроль РФ благодаря действиям подразделения группировки войск «Восток».

8 декабря Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Новоданиловка в Запорожской области. Днем ранее Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Кучеровки Харьковской области. ВС России также заняли населенный пункт Ровное в ДНР. 5 декабря российская армия взяла под контроль Безымянное в ДНР. До этого, 3 декабря, военные заняли Червоное в Запорожской области.

