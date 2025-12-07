Российская армия взяла Кучеровку в Харьковской области

Российская армия взяла Кучеровку в Харьковской областиПод контроль России также перешло донецкое село Ровное
Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Кучеровки Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«В результате активных действий штурмовых групп 6-й армии освобожден населенный пункт Кучеровка Харьковской области», – говорится в сообщении.
Вооруженные силы России также взяли населенный пункт Ровное в ДНР.
Кроме того, армия ударила аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса Украины и предприятию, задействованному в производстве ударных беспилотных летательных аппаратов.
5 декабря российская армия взяла под контроль Безымянное в ДНР. До этого, 1 декабря, военные взяли другой донецкий населенный пункт Клиновое.