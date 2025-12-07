Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Российская армия взяла Кучеровку в Харьковской области

Под контроль России также перешло донецкое село Ровное
Ведомости

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Кучеровки Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В результате активных действий штурмовых групп 6-й армии освобожден населенный пункт Кучеровка Харьковской области», – говорится в сообщении.

Вооруженные силы России также взяли населенный пункт Ровное в ДНР.

Кроме того, армия ударила аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса Украины и предприятию, задействованному в производстве ударных беспилотных летательных аппаратов.

5 декабря российская армия взяла под контроль Безымянное в ДНР. До этого, 1 декабря, военные взяли другой донецкий населенный пункт Клиновое.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь