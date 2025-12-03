Российская армия взяла под контроль Червоное в Запорожской области
Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль населенный пункт Червоное в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
По данным оборонного ведомства, его брали подразделения группировки войск «Восток». Они продолжили продвижение в глубину обороны противника.
2 декабря Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» установили контроль в населенных пунктах Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области. Они также поразили формирования двух бригад теробороны и трех штурмовых полков украинской армии около населенных пунктов Гуляйполе и Зализничное того же региона.
1 декабря российские военные взяли под контроль село Клиновое в ДНР. По данным оборонного ведомства, в глубину обороны противника продвинулись подразделения «Южной» группировки войск.