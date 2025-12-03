Российская армия взяла под контроль Червоное в Запорожской области

2 декабря Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» установили контроль в населенных пунктах Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области. Они также поразили формирования двух бригад теробороны и трех штурмовых полков украинской армии около населенных пунктов Гуляйполе и Зализничное того же региона.