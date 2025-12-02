ВС РФ взяли под контроль Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области

Во время визита Путин заявил, что темпы наступления российских войск настолько велики, что противник не способен реагировать должным образом на ситуацию на фронте. Министр обороны РФ Андрей Белоусов также отметил, что взятие под контроль Волчанска создает для всей группировки войск «Север» условия для продвижения.