ВС РФ взяли под контроль Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области
Российские военнослужащие установили контроль в населенных пунктах Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, взятие под контроль произошло в ходе активных действий подразделения группировки войск «Восток». Они также поразили формирования двух бригад теробороны и трех штурмовых полков украинской армии около населенных пунктов Гуляйполе и Зализничное того же региона.
1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в ходе посещения российским лидером Владимиром Путиным одного из пунктов управления Объединенной группировки войск глава государства заслушал доклады об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР) и Волчанска в Харьковской области.
Во время визита Путин заявил, что темпы наступления российских войск настолько велики, что противник не способен реагировать должным образом на ситуацию на фронте. Министр обороны РФ Андрей Белоусов также отметил, что взятие под контроль Волчанска создает для всей группировки войск «Север» условия для продвижения.