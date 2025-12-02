Газета
Путин: ВСУ не способны реагировать на темпы наступления российских войск

Ведомости

Украинские войска не в состоянии реагировать на темпы наступления ВС РФ на запорожском направлении, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск. Встреча состоялась вечером 30 ноября.

«Андрей Сергеевич [командующий группировкой войск "Восток" генерал Андрей Иванаев], ваши войска двигаются темпом, который гарантирует нам выполнение всех стоящих перед нами задач. Имею в виду, что при таком темпе нашего наступления противник, разумеется, не в состоянии должным образом на это реагировать», – отметил российский лидер.

1 декабря о визите Путина в пункт управления рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Перед президентом с докладами об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР) и Волчанска в Харьковской области выступили начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук и командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев.

После этого министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что взятие Волчанска в Харьковской области формирует для всей группировки войск «Север» условия для продвижения. Он поздравил военнослужащих и поблагодарил их за верность присяге.

