Путин: ВСУ не способны реагировать на темпы наступления российских войск

«Андрей Сергеевич [командующий группировкой войск "Восток" генерал Андрей Иванаев], ваши войска двигаются темпом, который гарантирует нам выполнение всех стоящих перед нами задач. Имею в виду, что при таком темпе нашего наступления противник, разумеется, не в состоянии должным образом на это реагировать», – отметил российский лидер.