Лавров заявил о стремлении России завершить конфликт на Украине

В ходе того же мероприятия глава российского МИДа заявил, что переговоры России и США посвящены поиску долгосрочного регулирования для устранения первопричин украинского кризиса. Западная Европа, по его словам, думает только о том, чтобы прекратить огонь, отдышаться и снова готовить президента Украины Владимира Зеленского к противостоянию с Россией.