Лавров заявил о стремлении России завершить конфликт на Украине
У России есть политическая воля к миру, Москва действительно хочет завершить украинский конфликт. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время посольского «круглого стола» в Москве.
Он усомнился в потенциальной полезности лидеров европейских стран в ходе переговоров по урегулированию ситуации на Украине, поскольку они, по его словам, относятся в руководству Киева как к «безгрешным и заслуживающим поддержки в любых обстоятельствах».
«Вменяемость европейских руководителей вызывает сомнения в том, насколько они могут быть полезны на переговорах по достижению прочного, устойчивого, справедливого урегулирования, которое опиралось бы на принципы Устава ООН и принципы международного права», – подчеркнул Лавров.
В ходе того же мероприятия глава российского МИДа заявил, что переговоры России и США посвящены поиску долгосрочного регулирования для устранения первопричин украинского кризиса. Западная Европа, по его словам, думает только о том, чтобы прекратить огонь, отдышаться и снова готовить президента Украины Владимира Зеленского к противостоянию с Россией.