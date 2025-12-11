В противопоставление этому Лавров процитировал заявление официального представителя правительства ФРГ Штефана Корнелиуса, в котором говорится, что четыре главы государств и правительств обсудили ход переговоров о прекращении огня на Украине. Западная Европа, по его словам, думает только о том, чтобы прекратить огонь, отдышаться и снова готовить президента Украины Владимира Зеленского к противостоянию с Россией.