Лавров: РФ и США пытаются устранить первопричины украинского кризиса
Переговоры России и США посвящены поиску долгосрочного регулирования для устранения первопричин украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском «круглом столе» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
В противопоставление этому Лавров процитировал заявление официального представителя правительства ФРГ Штефана Корнелиуса, в котором говорится, что четыре главы государств и правительств обсудили ход переговоров о прекращении огня на Украине. Западная Европа, по его словам, думает только о том, чтобы прекратить огонь, отдышаться и снова готовить президента Украины Владимира Зеленского к противостоянию с Россией.
«Никто в Европе вообще не упоминает о первопричинах и требует только одного: немедленно прекратите боевые действия», – сказал министр иностранных дел РФ.
Лавров подчеркнул, что Москва настаивает на том, чтобы был достигнут пакет договоренностей о прочном, устойчивом, долгосрочном мире с гарантией безопасности для всех вовлеченных сторон.
10 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Дональда Трампа насчет украинского конфликта в интервью Politico во многом, в том числе по теме членства в НАТО, территории, потерей Украиной земель, созвучны пониманию Москвы.
8 декабря издание Politico опубликовало интервью с Трампом, в котором президент США рассказал, как он видит конфликт на Украине, президентство Зеленского и европейскую политику. В частности, американский лидер заявил, что Россия имеет значительное преимущество в переговорах благодаря своим территориальным размерам и военной мощи.