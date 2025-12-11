Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров: РФ и США пытаются устранить первопричины украинского кризиса

Ведомости

Переговоры России и США посвящены поиску долгосрочного регулирования для устранения первопричин украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском «круглом столе» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

В противопоставление этому Лавров процитировал заявление официального представителя правительства ФРГ Штефана Корнелиуса, в котором говорится, что четыре главы государств и правительств обсудили ход переговоров о прекращении огня на Украине. Западная Европа, по его словам, думает только о том, чтобы прекратить огонь, отдышаться и снова готовить президента Украины Владимира Зеленского к противостоянию с Россией.

«Никто в Европе вообще не упоминает о первопричинах и требует только одного: немедленно прекратите боевые действия», – сказал министр иностранных дел РФ.

Лавров подчеркнул, что Москва настаивает на том, чтобы был достигнут пакет договоренностей о прочном, устойчивом, долгосрочном мире с гарантией безопасности для всех вовлеченных сторон.

10 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Дональда Трампа насчет украинского конфликта в интервью Politico во многом, в том числе по теме членства в НАТО, территории, потерей Украиной земель, созвучны пониманию Москвы.

8 декабря издание Politico опубликовало интервью с Трампом, в котором президент США рассказал, как он видит конфликт на Украине, президентство Зеленского и европейскую политику. В частности, американский лидер заявил, что Россия имеет значительное преимущество в переговорах благодаря своим территориальным размерам и военной мощи.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её