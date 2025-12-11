Лавров обвинил Европу в русофобии и разрушении международной безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил европейских лидеров, включая руководство Финляндии, в русофобии и разрушении системы европейской безопасности. Об этом он заявил во время посольского «круглого стола» по украинскому урегулированию.
По словам Лаврова, попытки «понять мотивы европейских руководителей» бессмысленны, поскольку, как он утверждает, их заявления демонстрируют полное игнорирование прежних принципов сотрудничества.
Лавров напомнил, что после тяжелого исторического периода Россия и Финляндия на протяжении десятилетий жили «как добрые соседи», поддерживая взаимовыгодные экономические и культурные связи. Затем Хельсинки «резко изменили позицию» и превратилось в одно из наиболее русофобских государств, занимая жесткую линию в отношении Москвы. Лавров раскритиковал заявления финского руководства, включая министра иностранных дел Элину Валтонен, которая заявила, что Россия остается долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности.
Лавров также обвинил Финляндию в отступлении от «духа Хельсинки» и принципов неделимой безопасности, заложенных в основу ОБСЕ. По его словам, предложения России от декабря 2021 г., отвергнутые Западом, являются «последним шансом» сохранить достижения европейской безопасности.
Министр добавил, что Европа стремится участвовать в будущих переговорах, но, по его мнению, идеи, которые там формируются, «не помогут урегулированию». Лавров призвал европейские страны «посмотреть на себя со стороны» и заняться серьезным анализом, а не продолжать «пропаганду и агитацию».
10 декабря Лавров заявил, что руководство Еврокомиссии и Великобритании продолжает тешить себя иллюзией возможности победить Россию, находясь в состоянии «безнадежной политической слепоты».