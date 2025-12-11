Лавров напомнил, что после тяжелого исторического периода Россия и Финляндия на протяжении десятилетий жили «как добрые соседи», поддерживая взаимовыгодные экономические и культурные связи. Затем Хельсинки «резко изменили позицию» и превратилось в одно из наиболее русофобских государств, занимая жесткую линию в отношении Москвы. Лавров раскритиковал заявления финского руководства, включая министра иностранных дел Элину Валтонен, которая заявила, что Россия остается долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности.