Путин проведет совещание по экономическим вопросам 11 декабря
Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам 11 декабря 2025 г. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.
В совещании примут участие представители экономического блока правительства во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представители Минфина и руководство администрации президента РФ. Вступительное выступление Путина будет открытым.
Представитель Кремля уточнил, что президент России также проведет несколько рабочих встреч. В частности, Путин встретится с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Кроме того, вечером в этот же день может состояться международный телефонный разговор.
Песков добавил, что 12 декабря Путин будет работать в Ашхабаде. В Кремле готовятся к его визиту в Туркмению, где пройдет международный форум, посвященный Международному году мира и доверия. На полях форума у главы государства запланирован ряд двусторонних встреч.
8 декабря Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам назвал одной из системных задач правительства на 2026 г. «обеление» национальной экономики. Президент напомнил, что кабмин уже подготовил соответствующий план. В связи с повышением НДС важно, чтобы «ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально и соответствующие доходы в бюджет поступали».