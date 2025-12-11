Путин проведет совещание по экономическим вопросам 11 декабря

8 декабря Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам назвал одной из системных задач правительства на 2026 г. «обеление» национальной экономики. Президент напомнил, что кабмин уже подготовил соответствующий план. В связи с повышением НДС важно, чтобы «ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально и соответствующие доходы в бюджет поступали».