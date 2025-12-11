Песков не стал комментировать предложение США по использованию активов России

10 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа передала Европе ряд документов с предложениями по разблокировке российских активов и возвращению России в мировую среду. При этом предлагается использовать примерно $200 млрд из средств РФ для восстановления Украины.