Песков не стал комментировать предложение США по использованию активов России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать предложение США по использованию замороженных российских активов для инвестиций в экономику Украины.
«Здесь мы ничего не хотели бы комментировать», – сказал он.
10 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа передала Европе ряд документов с предложениями по разблокировке российских активов и возвращению России в мировую среду. При этом предлагается использовать примерно $200 млрд из средств РФ для восстановления Украины.
9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет потратить так называемый «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов на восстановление республики в случае завершения конфликта или на оружие при его продолжении.
3 декабря коллегия Еврокомиссии (ЕК) одобрила выдачу «репарационного кредита» Киеву за счет замороженных активов РФ. ЕК предложила Украине альтернативу экспроприации замороженных российских активов в виде еврозайма в 90 млрд евро – эта сумма сможет покрыть две трети потребностей постсоветской республики.