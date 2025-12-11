Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков не стал комментировать предложение США по использованию активов России

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать предложение США по использованию замороженных российских активов для инвестиций в экономику Украины.

«Здесь мы ничего не хотели бы комментировать», – сказал он.

10 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа передала Европе ряд документов с предложениями по разблокировке российских активов и возвращению России в мировую среду. При этом предлагается использовать примерно $200 млрд из средств РФ для восстановления Украины.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет потратить так называемый «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов на восстановление республики в случае завершения конфликта или на оружие при его продолжении.

3 декабря коллегия Еврокомиссии (ЕК) одобрила выдачу «репарационного кредита» Киеву за счет замороженных активов РФ. ЕК предложила Украине альтернативу экспроприации замороженных российских активов в виде еврозайма в 90 млрд евро – эта сумма сможет покрыть две трети потребностей постсоветской республики.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её