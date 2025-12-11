Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ
Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер вооруженных сил Украины (ВСУ) в центральной части Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны сбили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 396 беспилотников самолетного типа.
ВС РФ ударили по объектам энергетики и топливного комплекса, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 152 районах, сообщили в оборонном ведомстве. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
11 декабря российские военнослужащие взяли населенный пункт Лиман в Харьковской области. Его брали подразделения группировки войск «Север».