Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ

ВС РФ ударили по объектам энергетики и топливного комплекса, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 152 районах, сообщили в оборонном ведомстве. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.