В Госдуме предложили ограничения для скрывающихся за рубежом преступников

В Госдуме предложили ввести ограничения для россиян, находящихся за рубежом и осужденных за ряд правонарушений – в частности, за дискредитацию армии, нарушение требований к деятельности иностранного агента и участие в нежелательных организациях. Об этом заявил председатель думской комиссии по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев («Единая Россия»), его слова приводит Telegram-канал комиссии.