В Госдуме предложили ограничения для скрывающихся за рубежом преступников
В Госдуме предложили ввести ограничения для россиян, находящихся за рубежом и осужденных за ряд правонарушений – в частности, за дискредитацию армии, нарушение требований к деятельности иностранного агента и участие в нежелательных организациях. Об этом заявил председатель думской комиссии по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев («Единая Россия»), его слова приводит Telegram-канал комиссии.
По данным Пискарева, за последние пять лет увеличилось количество отказов в экстрадиции опасных преступников из стран НАТО. Депутат назвал причины таких решений политически мотивированными.
В рамках новых инициатив депутаты предлагают меры, направленные на обеспечение неотвратимости наказания. В перечень возможных ограничений войдут заморозка имущества, запрет на оформление сделок по доверенности, блокировка дистанционного банковского обслуживания и приостановление действия водительских прав. Вводить такие меры сможет генеральный прокурор России или его заместитель.
Генпрокуратура намерена создать публичный интернет-реестр – «Список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры», сказано в сообщении.
Пискарев подчеркнул, что предлагаемые инициативы должны повысить эффективность исполнения уголовных и административных наказаний и защитить принцип их неотвратимости.
В январе глава МВД России Владимир Колокольцев на встрече с министром юстиции и внутренних дел Монголии Оюунсайханом Алтангэрэлом также обращал внимание на рост числа отказов иностранных государств в экстрадиции россиян.