Мексика утвердила новые санкции на импорт из Азии

Ведомости

Мексиканские законодатели утвердили новые тарифы на импорт из Азии. Сенат страны проголосовал за законопроект, предусматривающий введение пошлин от 5% до 50% на более чем 1400 товаров из азиатских стран, не имеющих торгового соглашения с Мексикой, пишет Bloomberg.

За законопроект было отдано 76 голосов. Пять человек проголосовали «против», еще 35 воздержались. Изменения вступят в силу в 2026 г. и будут распространяться на широкий спектр товаров – от одежды до металлов и автозапчастей. Ключевое внимание в законодательстве будет уделяться массовому производству на китайских фабриках.

Агентство отмечает, что решение «в целом соответствует усилиям США по ужесточению торговых барьеров в отношении Китая». Согласно оценкам минфина Мексики, новые тарифы принесут в 2026 г. почти 52 млрд песо ($2,8 млрд) дополнительных доходов.

11 сентября президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщала журналистам, что в планы правительства действительно входит увеличение тарифов с 20 до 50% с 2026 г. Она говорила, что меры коснутся импорта товаров из Китая, России и ряда стран Азии. «РИА Новости» писали со ссылкой на российского посла, что Москва внимательно анализирует пошлины, которые Мехико планирует повысить до 50% в отношении РФ.

