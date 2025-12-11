Мексика утвердила новые санкции на импорт из Азии

За законопроект было отдано 76 голосов. Пять человек проголосовали «против», еще 35 воздержались. Изменения вступят в силу в 2026 г. и будут распространяться на широкий спектр товаров – от одежды до металлов и автозапчастей. Ключевое внимание в законодательстве будет уделяться массовому производству на китайских фабриках.