В Киеве заявили об отсутствии механизмов для запрета русскоязычных cайтов
На Украине нет юридических оснований для полного запрета русскоязычных версий интернет-сайтов, заявила украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская. Об этом она сказала, комментируя соответствующую петицию, которая накануне набрала необходимые 25 000 голосов на сайте украинского кабмина, передает украинское интернет-издание «Страна».
Как подчеркнула омбудсмен, действующее законодательство допускает наличие альтернативных языковых версий сайта при условии, что украинская версия является основной.
По словам Ивановской, полный запрет русскоязычных версий нарушил бы нормы конституции Украины и мог бы привести к международным жалобам. Она добавила, что юридических инструментов для реализации подобного запрета не существует.
Ивановская ранее признала русскоязычность Киева. Город остался русифицированным, что она назвала «серьезной проблемой». Украинский омбудсмен также рассказала, что ее дочь общается в социальных сетях на русском языке.