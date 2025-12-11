Газета
За шесть часов над регионами сбили 32 украинских БПЛА

Ведомости

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 8:00 до 14:00 мск перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами РФ. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны.

13 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 10 – над Московским регионом. Еще четыре беспилотника ликвидировали над Калужской областью, три – над Тульской и два – над Курской.

11 декабря росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Иванова («Южный»), Тамбова («Донское»), Ярославля («Туношна»), Москвы («Внуково», «Домодедово», «Шереметьево»), Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса, Махачкалы («Уйташ»), Раменского («Жуковский»), Калуги и Казани.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с начала суток 11 декабря силы ПВО уничтожили 38 украинских БПЛА на подлете к столице.

