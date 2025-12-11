Силы ПВО уничтожили еще два летевших на Москву беспилотника
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два украинских БПЛА, летевших на Москву. Сейчас на месте падения обломков ведут работу сотрудники спецслужб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Это уже 38-й украинский беспилотник, уничтоженный на подлете к Москве 11 декабря.
В ночь на 11 декабря Росавиация вводила ограничения на работу столичных аэропортов «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Сообщение об отмене меры было опубликовано в 07:59 мск представителем ведомства Артемом Кореняко.
В период с 23:00 10 декабря до 7:00 силы ПВО сбили 287 украинских дронов над регионами РФ. Из них наибольшее число воздушных целей (118) было поражено в Брянской области. На территории Калужской и Московской областей пришлось по 40 уничтоженных беспилотников ВСУ.