Силы ПВО уничтожили еще два летевших на Москву беспилотника

В период с 23:00 10 декабря до 7:00 силы ПВО сбили 287 украинских дронов над регионами РФ. Из них наибольшее число воздушных целей (118) было поражено в Брянской области. На территории Калужской и Московской областей пришлось по 40 уничтоженных беспилотников ВСУ.