Росавиация сняла ограничения с московских аэропортов
Росавиация отменила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское). Об этом сообщил представитель агентства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Сообщение об отмене меры было опубликовано в 07:59 мск.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что дежурные средства ПВО за ночь сбили 30 беспилотников, летевших на Москву. Еще один атаковавший столицу БПЛА был уничтожен утром.
В ночь на 11 декабря Росавиация также ограничивала работу аэропортов Иванова («Южный»), Тамбова («Донское»), Ярославля («Туношна»), Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса, Махачкалы («Уйташ»). Утром мера была введена в аэропорту Калуги.