Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Росавиация сняла ограничения с московских аэропортов

Ведомости

Росавиация отменила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское). Об этом сообщил представитель агентства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Сообщение об отмене меры было опубликовано в 07:59 мск.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что дежурные средства ПВО за ночь сбили 30 беспилотников, летевших на Москву. Еще один атаковавший столицу БПЛА был уничтожен утром.

В ночь на 11 декабря Росавиация также ограничивала работу аэропортов Иванова («Южный»), Тамбова («Донское»), Ярославля («Туношна»), Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса, Махачкалы («Уйташ»). Утром мера была введена в аэропорту Калуги.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь