Афганистан запретил своим гражданам участвовать в боевых действиях за рубежом

Религиозные лидеры также призвали власти предотвратить втягивание Афганистана в региональные конфликты и применять жесткие меры к тем, кто нарушает запрет на участие в боевых действиях за пределами страны. На встрече уточнили, что защита исламской системы и национальных ценностей является обязанностью граждан, однако это не оправдывает участие в зарубежных конфликтах.