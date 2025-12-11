Газета
Главная / Политика /

Афганистан запретил своим гражданам участвовать в боевых действиях за рубежом

Ведомости

Афганские власти объявили о фактическом запрете на участие граждан страны в любых вооруженных конфликтах за пределами Афганистана. Об этом сообщает пакистанский AAJ TV по итогам встречи афганских деятелей ислама.

Участники форума приняли совместную декларацию, в которой заявили, что любой афганец, участвующий в военных операциях за рубежом, будет считаться мятежником, выступающим против государства. В документе подчеркнули, что афганская территория не должна использоваться против других стран, а правительство обязано строго контролировать соблюдение этих принципов.

Религиозные лидеры также призвали власти предотвратить втягивание Афганистана в региональные конфликты и применять жесткие меры к тем, кто нарушает запрет на участие в боевых действиях за пределами страны. На встрече уточнили, что защита исламской системы и национальных ценностей является обязанностью граждан, однако это не оправдывает участие в зарубежных конфликтах.

В октябре обострилась ситуация на афгано-пакистанской границе. После авиаудара Исламабада по Афганистану страны согласились на временное прекращение огня. Затем представители афганского движения «Талибан» и Пакистана провели переговоры в Катаре. В Дохе они достигли соглашения о немедленном прекращении огня.

