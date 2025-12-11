Мерц надеется на решение вопроса по активам РФ к концу следующей недели

3 декабря Еврокомиссия одобрила план по предоставлению Украине так называемого «репарационного кредита», который планируется финансировать за счет активов РФ. В качестве альтернативы ЕС предложил Украине еврозаем на 90 млрд евро. Против изъятия активов выступает в том числе Бельгия, поскольку большая их часть заморожена на ее территории.