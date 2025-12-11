Газета
Главная / Политика /

Мерц надеется на решение вопроса по активам РФ к концу следующей недели

Ведомости

К концу следующей недели страны Евросоюза (ЕС) намерены окончательно решить вопрос использования замороженных российских активов для финансирования Киева, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Следующее заседание Европейского совета состоится в следующий четверг. Мы договорились, что можем продолжить встречу в Брюсселе в пятницу, чтобы фактически достичь решения этого вопроса», – сказал он (цитата по ТАСС).

При этом немецкий канцлер говорил, что Украина имеет «достаточно средств на первый квартал 2026 г.».

11 декабря издание Politico сообщало, что из-за разногласий по передаче замороженных активов РФ некоторые европейские дипломаты в частном порядке обсуждают альтернативный план финансирования Украины, который предполагает выделение средств за счет собственных бюджетов.

3 декабря Еврокомиссия одобрила план по предоставлению Украине так называемого «репарационного кредита», который планируется финансировать за счет активов РФ. В качестве альтернативы ЕС предложил Украине еврозаем на 90 млрд евро. Против изъятия активов выступает в том числе Бельгия, поскольку большая их часть заморожена на ее территории.

