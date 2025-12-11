Politico: в ЕС тайно обсуждают альтернативный план финансирования Украины
Из-за разногласий по передаче замороженных российских активов некоторые европейские дипломаты в частном порядке обсуждают альтернативный план финансирования Украины, пишет Politico. Он заключается в выделении средств за счет собственных бюджетов.
Такой вариант не входит в число предложений Еврокомиссии. Наиболее вероятными участниками считаются Германия, страны Северной Европы и Балтии.
Те, кто выдвигает эту идею, подчеркивают, что наиболее значимая выгода, которую получают члены Европейского союза (ЕС), – это солидарность. Politico пишет, что финансовое бремя поддержки Украины может стать катализатором раскола основы ЕС.
Бельгия выступает против репарационного кредита из российских замороженных активов. Руководство страны опасается, что Брюссель может оказаться в долгах, если деньги придется вернуть. Ситуация для ЕС складывается серьезная, пишет издание. Послы ЕС встретятся 12 и 14 для обсуждения предложений Комиссии по кредиту.
Politico также писало, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер уже несколько месяцев блокирует инициативу, предполагающую финансирование займа за счет доходов от замороженных российских активов, большая часть которых хранится в брюссельском депозитарии Euroclear, напоминает издание.
3 декабря Еврокомиссия одобрила план, предполагающий предоставление Украине так называемого «репарационного кредита», который планируется финансировать за счет замороженных российских активов. В качестве альтернативы ЕС предложил Украине еврозаем на 90 млрд евро.