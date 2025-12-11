Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Politico: в ЕС тайно обсуждают альтернативный план финансирования Украины

Ведомости

Из-за разногласий по передаче замороженных российских активов некоторые европейские дипломаты в частном порядке обсуждают альтернативный план финансирования Украины, пишет Politico. Он заключается в выделении средств за счет собственных бюджетов.

Такой вариант не входит в число предложений Еврокомиссии. Наиболее вероятными участниками считаются Германия, страны Северной Европы и Балтии.

Те, кто выдвигает эту идею, подчеркивают, что наиболее значимая выгода, которую получают члены Европейского союза (ЕС), – это солидарность. Politico пишет, что финансовое бремя поддержки Украины может стать катализатором раскола основы ЕС.

Бельгия выступает против репарационного кредита из российских замороженных активов. Руководство страны опасается, что Брюссель может оказаться в долгах, если деньги придется вернуть. Ситуация для ЕС складывается серьезная, пишет издание. Послы ЕС встретятся 12 и 14 для обсуждения предложений Комиссии по кредиту.

Politico также писало, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер уже несколько месяцев блокирует инициативу, предполагающую финансирование займа за счет доходов от замороженных российских активов, большая часть которых хранится в брюссельском депозитарии Euroclear, напоминает издание.

3 декабря Еврокомиссия одобрила план, предполагающий предоставление Украине так называемого «репарационного кредита», который планируется финансировать за счет замороженных российских активов. В качестве альтернативы ЕС предложил Украине еврозаем на 90 млрд евро.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте