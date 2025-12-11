Politico: в ЕС тайно обсуждают альтернативный план финансирования Украины

Бельгия выступает против репарационного кредита из российских замороженных активов. Руководство страны опасается, что Брюссель может оказаться в долгах, если деньги придется вернуть. Ситуация для ЕС складывается серьезная, пишет издание. Послы ЕС встретятся 12 и 14 для обсуждения предложений Комиссии по кредиту.