На Миндича пытались совершить покушение оружием из украинского посольства
Покушение на украинского бизнесмена Тимура Миндича, который бежал в Израиль после коррупционного скандала, было совершено человеком, получившим оружием в украинском посольстве. Об этом заявил бизнесмен Игорь Коломойский на суде, передает издание «Страна».
«Это был пистолет Макарова с глушителем. Эти украинцы каким-то образом обратились в посольство Украины [в Израиле] по вопросам своих документов. Там их завербовали и дали задачу по Миндичу», – заявил Коломойский.
Посол Украины в Израиле не может обладать такими сведениями, уточняет бизнесмен. Расследование ведет служба внутренней безопасности Израиля, поэтому местная полиция не имеет доступа к нужной информации.
Коломойский заявил о покушении на Миндича 10 декабря. Он отмечал, что покушение не состоялось, потому что преступники перепутали дом. При этом он сообщил, что была ранена домработница.
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о выявлении в энергетическом секторе страны крупной незаконной схемы. По версии ведомств, ее организатор – Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.