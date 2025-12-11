Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Минобороны опровергло информацию о взломе реестра воинского учета

Ведомости

Минобороны России опровергло распространяемые в интернете сообщения о взломе реестра воинского учета. В ведомстве подчеркнули, что опубликованные сведения являются вбросами и не соответствуют действительности.

По информации министерства, система работает в штатном режиме. В военном ведомстве отметили, что реестр неоднократно становился целью хакерских атак, однако все попытки вмешательства были пресечены.

«Попытки злоумышленников нарушить работу реестра не достигают своих целей», – сообщили в Минобороны.

В сентябре 2024 г. Минцифры также опровергало сведения о наличии уязвимости на сайте электронных повесток. В ведомстве подчеркивали, что данные пользователей «Госуслуг» надежно защищены, а взлом портала невозможен. Там уточняли, что на ресурсе действует несколько уровней защиты и получить данные граждан по ID-номеру невозможно.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её