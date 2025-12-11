Минобороны опровергло информацию о взломе реестра воинского учета
Минобороны России опровергло распространяемые в интернете сообщения о взломе реестра воинского учета. В ведомстве подчеркнули, что опубликованные сведения являются вбросами и не соответствуют действительности.
По информации министерства, система работает в штатном режиме. В военном ведомстве отметили, что реестр неоднократно становился целью хакерских атак, однако все попытки вмешательства были пресечены.
«Попытки злоумышленников нарушить работу реестра не достигают своих целей», – сообщили в Минобороны.
В сентябре 2024 г. Минцифры также опровергало сведения о наличии уязвимости на сайте электронных повесток. В ведомстве подчеркивали, что данные пользователей «Госуслуг» надежно защищены, а взлом портала невозможен. Там уточняли, что на ресурсе действует несколько уровней защиты и получить данные граждан по ID-номеру невозможно.