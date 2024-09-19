Минцифры опровергло наличие уязвимости на сайте электронных повесток

18 сентября стало известно о запуске сайта электронных повесток в России – реестрповесток.рф. Пока что он работает в тестовом режиме в Рязанской, Сахалинской областях и Республике Марий Эл. Получить доступ к реестру можно только с помощью подтвержденной учетной записи на «Госуслугах» через ЕСИА. На сайте можно узнать, есть ли в реестре повестка на имя военнообязанного, уточнить дату, время и место вручения, а также получить выписку из реестра повесток или реестра воинского учета.