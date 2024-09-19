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Минцифры опровергло наличие уязвимости на сайте электронных повесток

Ведомости

Информация об уязвимости на сайте реестра электронных повесток не соответствует действительности, утечек не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры, передает ТАСС.

«Минцифры опровергает информацию об уязвимости на сайте реестра электронных повесток, якобы позволяющей получить персональные данные граждан. Данные пользователей портала госуслуг надежно защищены. Взломать портал невозможно», – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что на портале используется несколько дополняющих друг друга мер безопасности. Возможности найти информацию о пользователях «Госуслуг» по ID-номеру нет, подчеркнули там.

Разработчик информационной системы реестра «Ростелеком» также опроверг информацию об утечках на сайте. Там пояснили, что доступ к данным есть только у граждан, использующих единую государственную информационную систему авторизации (ЕСИА) с обязательным подтверждением в виде СМС.

Накануне ряд СМИ сообщили о якобы уязвимости реестра, связанной с передачей персональных данных.

18 сентября стало известно о запуске сайта электронных повесток в России – реестрповесток.рф. Пока что он работает в тестовом режиме в Рязанской, Сахалинской областях и Республике Марий Эл. Получить доступ к реестру можно только с помощью подтвержденной учетной записи на «Госуслугах» через ЕСИА. На сайте можно узнать, есть ли в реестре повестка на имя военнообязанного, уточнить дату, время и место вручения, а также получить выписку из реестра повесток или реестра воинского учета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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