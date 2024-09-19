Минцифры опровергло наличие уязвимости на сайте электронных повесток
Информация об уязвимости на сайте реестра электронных повесток не соответствует действительности, утечек не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры, передает ТАСС.
«Минцифры опровергает информацию об уязвимости на сайте реестра электронных повесток, якобы позволяющей получить персональные данные граждан. Данные пользователей портала госуслуг надежно защищены. Взломать портал невозможно», – говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что на портале используется несколько дополняющих друг друга мер безопасности. Возможности найти информацию о пользователях «Госуслуг» по ID-номеру нет, подчеркнули там.
Разработчик информационной системы реестра «Ростелеком» также опроверг информацию об утечках на сайте. Там пояснили, что доступ к данным есть только у граждан, использующих единую государственную информационную систему авторизации (ЕСИА) с обязательным подтверждением в виде СМС.
Накануне ряд СМИ сообщили о якобы уязвимости реестра, связанной с передачей персональных данных.
18 сентября стало известно о запуске сайта электронных повесток в России – реестрповесток.рф. Пока что он работает в тестовом режиме в Рязанской, Сахалинской областях и Республике Марий Эл. Получить доступ к реестру можно только с помощью подтвержденной учетной записи на «Госуслугах» через ЕСИА. На сайте можно узнать, есть ли в реестре повестка на имя военнообязанного, уточнить дату, время и место вручения, а также получить выписку из реестра повесток или реестра воинского учета.