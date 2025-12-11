Газета
Политика

Федеральный суд Германии запретил таможне конфисковывать танкер Eventin

Ведомости

Федеральный финансовый суд Германии (BFH) постановил, что таможенные органы не вправе конфисковывать нефтяной танкер Eventin, который почти год находится у побережья Рюгена. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

Суд указал на «обоснованные сомнения в законности мер по изъятию». При этом остается неясным, подпадает ли заход судна в территорию ЕС под исключения, предусмотренные в чрезвычайных ситуациях. Согласно BFH, международное право, включая нормы о праве на заход в порт в аварийных условиях, также должно учитываться.

Танкер Eventin, перевозящий около 100 000 т нефти, был признан ЕС частью российского «теневого флота». В январе на судне произошел отказ всех систем, после чего оно несколько часов дрейфовало в Балтийском море, пока не было взято на буксир. С тех пор оно остается на якоре у Рюгена.

BFH подтвердил более раннее решение Финансового суда Грайфсвальда, который временно приостановил распоряжения о конфискации по иску владельца – компании Laliya Shipping Corp. Ведомство подчеркнуло, что судебное разбирательство может продолжиться в основной инстанции.

Владелец танкера оспаривает его включение в список «теневого флота», утверждая, что судно не предназначалось для перевозки санкционных грузов в ЕС, а заход в немецкие воды произошел вынужденно из-за технической неисправности.

В октябре Евросоюз готовил правовые основания для задержания как минимум 16 подозрительных нефтяных танкеров, если они в будущем зайдут в Балтийское море.

