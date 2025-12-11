Федеральный суд Германии запретил таможне конфисковывать танкер Eventin

Танкер Eventin, перевозящий около 100 000 т нефти, был признан ЕС частью российского «теневого флота». В январе на судне произошел отказ всех систем, после чего оно несколько часов дрейфовало в Балтийском море, пока не было взято на буксир. С тех пор оно остается на якоре у Рюгена.