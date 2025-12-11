Герасимов доложил Путину о наступлении на юге Днепропетровской области

9 декабря он сообщал, что главной задачей группировки войск «Центр» после взятия Красноармейска в ДНР стала ликвидация украинских подразделений, окруженных у Димитрова. По его словам, пятая отдельная мотострелковая бригада 51-й армии ведет уничтожение украинских формирований, заблокированных в городе.