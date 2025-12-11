Герасимов доложил Путину о наступлении на юге Днепропетровской области
Группировка войск «Восток» продолжает наступление на юге Днепропетровской области, доложил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по ситуации в зоне спецоперации.
Группировка форсировала реку Гайчур. Она также развивает наступление в восточной части Запорожской области. Продолжаются уличные бои по взятию под контроль города Гуляйполе в Запорожской области, доложил начальник генштаба ВС РФ.
Герасимов заявил, что ВС РФ ведут боевые действия в соответствии с замыслом спецоперации.
9 декабря он сообщал, что главной задачей группировки войск «Центр» после взятия Красноармейска в ДНР стала ликвидация украинских подразделений, окруженных у Димитрова. По его словам, пятая отдельная мотострелковая бригада 51-й армии ведет уничтожение украинских формирований, заблокированных в городе.