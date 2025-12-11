Путин: создание полосы безопасности идет в плановом порядке

Российские вооруженные силы продолжают выполнение задач специальной военной операции и «уверенно продвигаются по всему фронту», сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне спецоперации. По его словам, формирование полосы безопасности в приграничных районах Украины осуществляется в плановом режиме.