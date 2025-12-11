Газета
Политика

Путин: создание полосы безопасности идет в плановом порядке

Ведомости

Российские вооруженные силы продолжают выполнение задач специальной военной операции и «уверенно продвигаются по всему фронту», сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне спецоперации. По его словам, формирование полосы безопасности в приграничных районах Украины осуществляется в плановом режиме.

Путин заявил, что российские войска продолжают ликвидацию окруженных групп украинских сил на восточном берегу реки Оскол и в Димитрове. Он отметил, что Киев «обрекает» заблокированные подразделения на уничтожение, не позволяя им прекратить сопротивление и сдаться.

Глава государства также сообщил о «высоких темпах» наступления группировки «Восток» в Запорожской области и отдельно подчеркнул действия южной группировки войск, особенно соединений третьей армии. По словам президента, освобождение Северска стало важным успехом российских сил на данном направлении.

11 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин провел в Кремле совещание по ситуации на фронте. Президенту доложили о полном переходе Северска под контроль российских войск.

Основной темой обсуждения стало положение дел на севере ДНР, который находится в зоне ответственности группировки войск «Южная», указал Песков.

