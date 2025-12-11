«Сказал и сделал – мужчина»: Путин похвалил военных за взятие Северска
Президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне спецоперации отметил, что командование ВС РФ выполнило обещание освободить Северск не позднее 15 декабря. Видеозапись мероприятия опубликовал Кремль.
Глава государства вспомнил историю из своей поездки в Дагестан в 1999 г., когда после завершения антитеррористической операции одна из местных жительниц сказала ему: «Сказал и сделал. Мужчина».
«Я хочу сейчас эти слова вернуть вам и всем вашим командирам, бойцам: «Сказал и сделал. Мужчина», – обратился Путин к участникам совещания.
11 декабря Путину доложили о переходе Северска под полный контроль российских войск. Город, расположенный у границы ДНР и ЛНР к северу от Артемовска, оставался зоной боев с 2022 г. До начала конфликта в нем проживало около 10 000 человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Путин обратил внимание на «хорошую динамику» на всех направлениях спецоперации.