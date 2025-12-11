Газета
Reuters: послы ЕС начали процедуру по долгосрочному замораживанию активов

Ведомости

Правительства стран Европейского союза (ЕС) начали письменную процедуру по «долгосрочному замораживанию» российских активов, пишет Reuters со ссылкой на источники. ЕС намерен заключить соглашение уже 12 декабря.

Такое решение позволит избежать необходимости голосовать за продление заморозки каждые шесть месяцев. Агентство пишет, что шаг лежит в основе плана ЕС по использованию российских активов для «репарационного кредита» Украине на два года.

Решение о замораживании активов будет пересматриваться ежегодно. Однако средства останутся заблокированными, пока не исчезнет «непосредственная угроза экономическим интересам союза».

7 декабря «Ведомости» сообщали, что Еврокомиссия (ЕК) нашла правовой механизм, позволяющий удерживать замороженные российские активы на неопределенный срок, используя лазейку в договорах ЕС.

3 декабря коллегия ЕК одобрила идею выдать Киеву «репарационный кредит» за счет российских активов, остающихся под санкциями, предложив этот вариант как альтернативу их прямой экспроприации. Обсуждение вопроса внутри ЕС продолжается.

