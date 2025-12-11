Песков: сообщений от США о создании «ядерной пятерки» не поступало
Официальных сообщений от Вашингтона о планах создать «ядерную пятерку» не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никаких заявлений Белого дома на этот счет не было», - сказал он.
Представитель Кремля указал, что пока к этой информации следует относиться со скепсисом.
11 декабря Politico сообщило, что Вашингтон обсуждает создание новой группы – объединение может получить название «ядерная пятерка» (С5). В объединение могут войти США, Китай, Индия, Япония и Россия. Организация может выступить альтернативой G7.
Собеседник издания, работавший в Белом доме во время первой администрации Трампа, говорил, что ничего, связанного с созданием С5 не обсуждалось. Однако, по его словам, были разговоры о том, что существующие органы, такие как структуры G или Совет Безопасности ООН, «не соответствуют современным требованиям, учитывая появление новых игроков».