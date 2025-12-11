Песков: сообщений от США о создании «ядерной пятерки» не поступало

Собеседник издания, работавший в Белом доме во время первой администрации Трампа, говорил, что ничего, связанного с созданием С5 не обсуждалось. Однако, по его словам, были разговоры о том, что существующие органы, такие как структуры G или Совет Безопасности ООН, «не соответствуют современным требованиям, учитывая появление новых игроков».