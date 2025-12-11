Власти ЕС передумали запрещать использование двигателей внутреннего сгорания
После переговоров в Евросоюзе отменили планы по запрету на регистрацию новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Об этом сообщает Bild со ссылкой на лидера фракции Европейской народной партии Манфреда Вебера.
Ожидается, что подробности решения будут обнародованы на следующей неделе. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сделала этот вопрос приоритетным и достигла соглашения с Вебером, который ранее выступал за отмену запрета на ДВС, отмечает Bild.
Вместо отмены запрета Евросоюз введет новые правила для сокращения выбросов углекислого газа от автомобилей. Вебер рассказал, что с 2035 г. для новых автомобилей будет обязательным достижение автопроизводителями целевых показателей по сокращению выбросов углекислого газа на 90% вместо 100%. С 2040 г. целевого показателя в 100% не будет.
Вебер подчеркнул, что два важнейших обещания будут выполнены. Речь идет о сохранении приверженности климатической нейтральности и обеспечении технологической нейтральности. Он заключил, что это важный сигнал для автомобильной промышленности и сохранение десятков тысяч рабочих мест в отрасли.
Совет Европейского союза согласовал инициативу отказа от автомобилей, работающих на ископаемом топливе, с 2035 г. в июне 2022 г.