Власти ЕС передумали запрещать использование двигателей внутреннего сгорания

Вместо отмены запрета Евросоюз введет новые правила для сокращения выбросов углекислого газа от автомобилей. Вебер рассказал, что с 2035 г. для новых автомобилей будет обязательным достижение автопроизводителями целевых показателей по сокращению выбросов углекислого газа на 90% вместо 100%. С 2040 г. целевого показателя в 100% не будет.