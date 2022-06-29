В ЕС утвердили отказ от автомобилей с ДВС с 2035 года

Согласно одобренной инициативе, с 2035 г. в ЕС будут продаваться только те автомобили, которые не будут производить углекислый газ. Основное требование к новым машинам – работа с нулевым уровнем выбросов, то есть либо с электрическими силовыми установками вместо двигателя внутреннего сгорания (ДВС), либо на безуглеродных видах топлива, например водороде.