В ЕС утвердили отказ от автомобилей с ДВС с 2035 года
Совет Европейского союза согласовал инициативу отказа от автомобилей, работающих на ископаемом топливе, с 2035 г.Такое решение было опубликовано на сайте Евросовета.
«Совет согласился повысить целевые показатели сокращения выбросов CO2 <...> к 2030 г. до 55% для легковых автомобилей и до 50% для грузовых. Совет также одобрил ввод целевого показателя сокращения выбросов углекислого газа на 100% к 2035 г. для новых машин», — говорится в заявлении Совета ЕС.
Согласно одобренной инициативе, с 2035 г. в ЕС будут продаваться только те автомобили, которые не будут производить углекислый газ. Основное требование к новым машинам – работа с нулевым уровнем выбросов, то есть либо с электрическими силовыми установками вместо двигателя внутреннего сгорания (ДВС), либо на безуглеродных видах топлива, например водороде.
Сейчас речь идет только о запрете новых автомобилей с ДВС. Отказ от продажи подержанных автомобилей с ДВС также обсуждается, но согласие по этому вопросу пока не достигнуто.
Запрет на продажу автомобилей с ДВС – лишь одна из мер, которая будет способствовать достижению климатически нейтральной экономики к 2050 г. Однако этот шаг является наиболее значимым в климатической стратегии ЕС, которая создана с целью сократить объем выбрасываемого СО2.