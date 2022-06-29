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Общество

В ЕС утвердили отказ от автомобилей с ДВС с 2035 года

Ведомости

Совет Европейского союза согласовал инициативу отказа от автомобилей, работающих на ископаемом топливе, с 2035 г.Такое решение было опубликовано на сайте Евросовета.

«Совет согласился повысить целевые показатели сокращения выбросов CO2 <...> к 2030 г. до 55% для легковых автомобилей и до 50% для грузовых. Совет также одобрил ввод целевого показателя сокращения выбросов углекислого газа на 100% к 2035 г. для новых машин», — говорится в заявлении Совета ЕС.

Согласно одобренной инициативе, с 2035 г. в ЕС будут продаваться только те автомобили, которые не будут производить углекислый газ. Основное требование к новым машинам – работа с нулевым уровнем выбросов, то есть либо с электрическими силовыми установками вместо двигателя внутреннего сгорания (ДВС), либо на безуглеродных видах топлива, например водороде.

Сейчас речь идет только о запрете новых автомобилей с ДВС. Отказ от продажи подержанных автомобилей с ДВС также обсуждается, но согласие по этому вопросу пока не достигнуто. 

Запрет на продажу автомобилей с ДВС – лишь одна из мер, которая будет способствовать достижению климатически нейтральной экономики к 2050 г. Однако этот шаг является наиболее значимым в климатической стратегии ЕС, которая создана с целью сократить объем выбрасываемого СО2.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных