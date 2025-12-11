Захарова: Европа сопротивляется любым дипломатическим инициативам по Украине

«Мы видим, как русофобы в странах Западной Европы, прежде всего в руководстве ЕС, Еврокомиссии, яростно сопротивляются любым дипломатическим инициативам, которые могли бы приблизить мир с учетом интересов России», – сказала она (цитата по ТАСС).