Захарова: Европа сопротивляется любым дипломатическим инициативам по Украине
Страны Европы сопротивляются любым дипломатическим усилиям, приближающим мир на Украине по условиям России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Мы видим, как русофобы в странах Западной Европы, прежде всего в руководстве ЕС, Еврокомиссии, яростно сопротивляются любым дипломатическим инициативам, которые могли бы приблизить мир с учетом интересов России», – сказала она (цитата по ТАСС).
Захарова считает, что Европа «продолжает цинично врать собственным гражданам» о том, что «развязанная ими же война» против РФ является «неким экономически выгодным предприятием, которое ничего не будет стоить европейцам».
В конце ноября США представили проект 28-пунктного мирного плана по завершению конфликта России и Украины. Документ включал передачу РФ территорий, а также снятие санкций с Москвы. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что план сократился до 20 пунктов.
Европейские страны не согласились с этим планом. Киев отреагировал на предложение США сдержанно. 11 декабря ABC News сообщило, что Украина передала США «новый мирный план» из 20 пунктов, подготовленный совместно с европейскими партнерами.