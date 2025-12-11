Газета
Главная / Политика /

Путин поговорил с двумя командирами на передовой по телефону

Ведомости

Президент России Владимир Путин после прошедшего в Кремле совещания по ситуации в зоне спецоперации провел телефонные разговоры с двумя командирами, работающими на передовой. Об этом сообщили в Кремле.

Путин в присутствии полковника Дениса Пирогова связался с полковником Ярамиром Темирхановым, командиром 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, участвовавшей в освобождении Северска. Президент также поговорил с полковником Сергеем Черданцевым, командиром 177-го полка Каспийской флотилии, и выразил ему благодарность за службу.

Совещание, прошедшее 11 декабря, было посвящено обсуждению обстановки в зоне спецоперации. Основной акцент сделали на ситуации в северной части Донецкой народной республики и взятии Северска. Военные доложили, что наиболее напряженные бои развернулись на подступах к городу, где была создана сеть траншей, блиндажей и ДОТов. Глубина некоторых блиндажей достигала двух метров. Штурмовые действия, по их словам, начинались точечно – с южных окраин, поэтапно продвигаясь вверх по улицам. Не удержав позиции в центре города, украинские подразделения отступили на западный берег реки Бахмутка, где по ним отработали беспилотники и артиллерия.

Путин подчеркнул, что обещание установить контроль над Северском до 15 декабря было выполнено. Он также отметил положительную динамику действий российских сил на всех направлениях спецоперации и назвал работу военных «подарком России на Новый год». По его словам, каждый в стране готовится к празднику по-своему, а участники спецоперации «прямо на фронте выполняют свои задачи и готовят свои подарки Родине». Президент поручил военным продолжить выполнение задач спецоперации в соответствии с ее замыслом.

 

