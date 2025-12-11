Путин поговорил с двумя командирами на передовой по телефону

Совещание, прошедшее 11 декабря, было посвящено обсуждению обстановки в зоне спецоперации. Основной акцент сделали на ситуации в северной части Донецкой народной республики и взятии Северска. Военные доложили, что наиболее напряженные бои развернулись на подступах к городу, где была создана сеть траншей, блиндажей и ДОТов. Глубина некоторых блиндажей достигала двух метров. Штурмовые действия, по их словам, начинались точечно – с южных окраин, поэтапно продвигаясь вверх по улицам. Не удержав позиции в центре города, украинские подразделения отступили на западный берег реки Бахмутка, где по ним отработали беспилотники и артиллерия.