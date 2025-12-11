Путин обсудил с командирами войск взятие Северска и ситуацию на фронте

Путин обсудил с командирами войск взятие Северска и ситуацию на фронтеПрезиденту рассказали о боях за укрепленный город и планах наступления
Президент РФ Владимир Путин провел совещание, главной темой которого стало обсуждение ситуации в зоне спецоперации на Украине. Особое внимание было уделено обстановке на севере Донецкой народной республики (ДНР) и взятию города Северск.
В совещании по видеосвязи приняли участие начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов и командующий «Южной» группировкой войск Сергей Медведев. Очно в мероприятии участвовал командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов, чьи бойцы брали Северск. Непосредственно с линии фронта президенту докладывал командир роты 6-й отдельной мотострелковой бригады Наран Очиргоряев.
«Ведомости» собрали главные заявления участников совещания.
Как шли бои за Северск
Наиболее сложными были бои на подступах к городу, где была создана сеть траншей, блиндажей, ДОТов. Блиндажи достигали двух метров в глубину.
Параллельно штурмовые группы бригады приступили к зачистке и штурму железной дороги, ведущей в Северск.
Российским штурмовикам удалось проникнуть в город из-за отсутствия взаимодействия между 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 54-й механизированной бригады ВСУ, постепенно накопив силы внутри.
«Штурмовые действия начались очагово, начиная с южных окраин, на три улицы, на четыре улицы выше. Во взаимодействии с 6-й бригадой каждый день начинались штурмы укреплений противника. Противник оказывал сопротивление, но под натиском наших штурмовых групп вынужден был отходить на заранее подготовленные позиции в центральной части города», – рассказал президенту командир 123-й бригады Пирогов.
Не сумев закрепиться в центре города, силы ВСУ отошли на западную сторону реки Бахмутка, где были уничтожены дронами и артиллерией.
Российские войска установили полный контроль над территорией города.
Путин отметил, что обещание установить контроль над Северском до 15 декабря, было выполнено.
Президент поблагодарил одного из командующих за установление контроля над Северском. Глава государства вспомнил свою поездку в Дагестан после завершения антитеррористической операции. Тогда женщина сказала ему: «Сказал и сделал. Мужчина». Именно эти слова Путин передал военным, участвующим во взятии города.
Взятие Северска открывает путь к Славянску, который является крупным хабом вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, взятие города дает возможность для новых успешных наступлений и приближает восстановление мирной жизни в Донбассе.
ВСУ рассчитывали, что российские военные увязнут в штурме Северска и тем самым украинская сторона сможет сдержать наступление. «У противника ничего не получилось», – подчеркнул Путин.
Подразделения 3-й армии после Северска продолжают наступления в сторону Славянска, сообщил командующий 3-й армией Игорь Кузьменков.
О ситуации на других участках фронта
Путин отметил хорошую динамику на всех направлениях спецоперации.
Российские военные обладают полной стратегической инициативой в зоне спецоперации.
Группировка войск «Запад» продолжает боевые действия на левом берегу реки Оскол.
В Димитрове (Мирноград) занята южная часть, бои идут в центре, на севере.
Полоса безопасности в приграничных районах Украины создается в плановом порядке. Российские военные уверенно продвигаются по всему фронту.
Армия России взяла Кучеровку и Куриловку. 45% зданий в Константиновке находятся под контролем российских военных из группирорки «Юг».
Выполнение военными задач в зоне спецоперации являются подарком России на Новый год. «Скоро Новый год, вся страна готовится к этому Новому году. Кто-то печет сладкие пирожки, кто-то блины, кто-то варит сталь и готовит ее для того, чтобы работала оборонная промышленность. А кто-то в ходе специальной военной операции прямо на фронте выполняет свои задачи и готовит свои подарки Родине, свои подарки России», – сказал Путин.
Глава государства поручил военным продолжить выполнение задач спецоперации в соответствии с ее замыслом.
Группировка войск «Восток» продолжает наступление на юге Днепропетровской области, сейчас она форсировала реку Гайчур. Группировка также развивает наступление в восточной части Запорожской области. Продолжаются уличные бои по взятию под контроль города Гуляйполе в Запорожской области.