Путин обсудил с командирами войск взятие Северска и ситуацию на фронте

Выполнение военными задач в зоне спецоперации являются подарком России на Новый год. «Скоро Новый год, вся страна готовится к этому Новому году. Кто-то печет сладкие пирожки, кто-то блины, кто-то варит сталь и готовит ее для того, чтобы работала оборонная промышленность. А кто-то в ходе специальной военной операции прямо на фронте выполняет свои задачи и готовит свои подарки Родине, свои подарки России», – сказал Путин.