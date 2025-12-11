Газета
Путин обсудил с командирами войск взятие Северска и ситуацию на фронте

Президенту рассказали о боях за укрепленный город и планах наступления
Президент РФ Владимир Путин провел совещание, главной темой которого стало обсуждение ситуации в зоне спецоперации на Украине. Особое внимание было уделено обстановке на севере Донецкой народной республики (ДНР) и взятию города Северск.

В совещании по видеосвязи приняли участие начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов и командующий «Южной» группировкой войск Сергей Медведев. Очно в мероприятии участвовал командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов, чьи бойцы брали Северск. Непосредственно с линии фронта президенту докладывал командир роты 6-й отдельной мотострелковой бригады Наран Очиргоряев.

«Ведомости» собрали главные заявления участников совещания.

Как шли бои за Северск

  • Наиболее сложными были бои на подступах к городу, где была создана сеть траншей, блиндажей, ДОТов. Блиндажи достигали двух метров в глубину.

  • Параллельно штурмовые группы бригады приступили к зачистке и штурму железной дороги, ведущей в Северск.

  • Российским штурмовикам удалось проникнуть в город из-за отсутствия взаимодействия между 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 54-й механизированной бригады ВСУ, постепенно накопив силы внутри.

  • «Штурмовые действия начались очагово, начиная с южных окраин, на три улицы, на четыре улицы выше. Во взаимодействии с 6-й бригадой каждый день начинались штурмы укреплений противника. Противник оказывал сопротивление, но под натиском наших штурмовых групп вынужден был отходить на заранее подготовленные позиции в центральной части города», – рассказал президенту командир 123-й бригады Пирогов.

  •  Не сумев закрепиться в центре города, силы ВСУ отошли на западную сторону реки Бахмутка, где были уничтожены дронами и артиллерией.

Доклад Путину из Северска был прерван РЭБ противника

Политика / Армия и спецслужбы

  • Российские войска установили полный контроль над территорией города.

  • Путин отметил, что обещание установить контроль над Северском до 15 декабря, было выполнено.

  • Президент поблагодарил одного из командующих за установление контроля над Северском. Глава государства вспомнил свою поездку в Дагестан после завершения антитеррористической операции. Тогда женщина сказала ему: «Сказал и сделал. Мужчина». Именно эти слова Путин передал военным, участвующим во взятии города.

  • Взятие Северска открывает путь к Славянску, который является крупным хабом вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, взятие города дает возможность для новых успешных наступлений и приближает восстановление мирной жизни в Донбассе.

  • ВСУ рассчитывали, что российские военные увязнут в штурме Северска и тем самым украинская сторона сможет сдержать наступление. «У противника ничего не получилось», – подчеркнул Путин. 

  • Подразделения 3-й армии после Северска продолжают наступления в сторону Славянска, сообщил командующий 3-й армией Игорь Кузьменков.

О ситуации на других участках фронта

  • Путин отметил хорошую динамику на всех направлениях спецоперации. 

  • Российские военные обладают полной стратегической инициативой в зоне спецоперации. 

  • Группировка войск «Запад» продолжает боевые действия на левом берегу реки Оскол.

  • В Димитрове (Мирноград) занята южная часть, бои идут в центре, на севере.

  • Полоса безопасности в приграничных районах Украины создается в плановом порядке. Российские военные уверенно продвигаются по всему фронту.

  • Армия России взяла Кучеровку и Куриловку. 45% зданий в Константиновке находятся под контролем российских военных из группирорки «Юг».

  • Выполнение военными задач в зоне спецоперации являются подарком России на Новый год. «Скоро Новый год, вся страна готовится к этому Новому году. Кто-то печет сладкие пирожки, кто-то блины, кто-то варит сталь и готовит ее для того, чтобы работала оборонная промышленность. А кто-то в ходе специальной военной операции прямо на фронте выполняет свои задачи и готовит свои подарки Родине, свои подарки России», – сказал Путин.

  •  Глава государства поручил военным продолжить выполнение задач спецоперации в соответствии с ее замыслом.

  • Группировка войск «Восток» продолжает наступление на юге Днепропетровской области, сейчас она форсировала реку Гайчур. Группировка также развивает наступление в восточной части Запорожской области. Продолжаются уличные бои по взятию под контроль города Гуляйполе в Запорожской области.

